汛期即將來臨，高市水利局13日邀請「災害防救辦公室」共同召開防汛整備會議，盤點各項防汛應變機制。水利局強調，強降雨是趨勢也是最大挑戰，今年起將啟動「超前預警」機制，配合廣布路面淹水感知器，降低淹水危害。

會議中，水利局盤點各項防汛工程完善度、抽水機站妥善情形、滯洪池操作應變機制、加速區域排水與下水道清疏、污水廠整備與運作、相關離災措施等。

水利局表示，高雄地區常遇到西南氣流、熱帶性低氣壓、午後熱對流及中小尺度對流等，過去市府應變作為參考的資料及標準均來自中央氣象局，但強降雨通常來的又急又快，氣象觀測技術也無法準確預判發展及影響地區。

水利局與成大協力團隊合作，擷取去年氣象局在林園設置的防災雷達資訊，從雲層還在外海集結時就開始觀測，提前分析，且通知第一線公所及防汛人員備戰。

此外，也在易淹水地區電線桿上佈建60支「路面淹水感知器」，即時透過網路回傳警訊。水利局便能搶先在積淹水前通報區公所、里長，關閉防水閘門或開啟抽水設備。感知器也能同時紀錄降雨時間、雨量，判斷當地防汛工程成效。

水利局也呼籲，強降雨一定會造成短時間的積淹水，未來將爭取經費、補助低窪地區民眾設置防水閘門，也鼓勵建築地基墊高，打造「不怕水淹」的家園。

(中時 )