中國人民銀行16日指出，將透過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟，特別是小微企業的發展，預計小微貸款的規模和覆蓋面將持續較快增長。

新浪財經報導，人行表示，2020年第一季是實體經濟受到新冠肺炎疫情影響的承壓期。人行靈活運用多種政策工具，金融逆周期調控力度大幅增強，金融體系對實體經濟的信貸支持力度明顯擴大。第一季，各項貸款增加人民幣（下同）7.1兆元，是單季最高水準。在信貸供給總量增長明顯之際，信貸結構優化，信貸支持的針對性和有效性也在增強。

此外，人行指出，較多中長期貸款流向製造業、基礎設施和服務業等領域。投向製造業的中長期貸款增速是2011年4月以來新高，高技術製造業中長期貸款繼續較快增長。

3月底，製造業中長期貸款餘額4.15兆元，年增16.7％，增速是2011年4月以來新高。其中，高技術製造業中長期貸款餘額為8,402億元，年增39.2％。第一季，製造業中長期貸款新增2,695億元，與2019年同期相比多增956億元。

人行表示，基礎設施貸款供給明顯增加。3月底，基礎設施業中長期貸款餘額為22.96兆元，年增10.5％，比2019年同期高1.8個百分點。第一季，基礎設施業中長期貸款新增9,749億元，與2019年同期相比多增1,312億元。

基礎設施業中長期貸款增速有所回升，主要是由於公共設施管理業中長期貸款增速年增12.9％，比2月底高0.9個百分點，明顯回升。

人行指出，服務業（不含房地產）中長期貸款增速上升。3月底，服務業中長期貸款餘額為29.5兆元，年增14％，比2019年同期高3.8個百分點。第一季，服務業中長期貸款新增1.54兆元，與2019年同期相比多增3,063億元。其中，3月當月新增4,781億元，與2019年同期相比多增2,115億元。

(工商 )