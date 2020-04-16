三星去年推QLED 8K量子電視對陣日本Sharp及Sony兩競爭品牌，一舉稱霸台灣8K電視市場，今（16）日趁勝追擊，發表65、75、82及85吋4種不同尺寸總計5款電視，三星今年4K電視平均單價比去年下降10％，QLED 8K電視入門款售價比去年下跌30％，維持8K電視霸主地位。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，台灣電視短短幾年間，4K電視銷售金額超過80％，65吋以上大尺寸電視市占率達30％，其中75吋以上大尺寸電視佔整體市場比重達10％。

林聖斌指出，4K電視市佔率超過80％，意味未來消費者換機會從4K上移至8K，三星預估今年8K電視市場滲透率會比去年翻倍增加至5％。三星去年推出QLED 8K量子電視，不單在台灣8K電視市占率居冠，三星電視從去年至今年第一季銷售金額都維持成長，今年三星電視主打大尺寸及高階機型。

三星表示，這次發表65～85吋4種不同尺寸、5款QLED 8K電視，具有AI智慧升頻技術、自動明暗偵測、OTS+魔術音效、智慧抗噪模式及智慧音場調校技術等。手機與電視運用全新感應連結功能，僅需將手機輕觸電視邊框即可自動偵測連結，投放操作更加直覺，以大螢幕恣意欣賞手中喜愛的內容。針對習慣一次觀看不同影音的多工消費者，更可藉由多重視窗，將手機畫面投射於電視並選取視窗比例，消費者邊追劇邊做瑜珈、看球賽同時瀏覽球員過往表現，或是邊玩遊戲邊上網搜尋。

此外，消費者可透過三星電視內建Apple TV app觀賞iTunes影片，或是運用AirPlay 2串流共享，將iOS或macOS裝置投影至電視上；並支援Windows遠端存取功能，整合遠端操控、無線、雲端，將電視化身工作站，提升工作產能。也可透過智慧管家跨品牌操控家電，整合藍牙、Wi-Fi及紅外線連結，進行偵測及連結。

林聖斌指出，三星今年電視目標是在台灣8K電視銷售維持第一地位；全年銷售金額目標是挑戰電視市場前兩大。

(工商 )