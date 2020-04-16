四大壽險公司已完成47件不動產紓困案 17:242020/04/16 工商 彭禎伶 、 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四大壽險公司已啟動調降或緩繳租金紓困措施。圖／資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紓困新冠肺炎受災戶，金融業動起來。金管會16日宣布，已有4家壽險公司完成47件不動產紓困措施，即對其承租戶祭出調降租金、租金緩繳的措施，協助租戶度過此難關，而這47件到明年6月底前都不受不動產最低投報率限制。 保險局副局長王麗惠表示，目前共4家壽險公司已完成部分不動產租戶紓困，其中降租金有42件，觀光產業17件、服務業18件，航空業及文化相關各3件，另有製造業1件。 另外有5件是租金緩繳，其中服務業有2件、觀光業、文化相關及其他產業各1件。 (工商 ) #不動產 #租金 #緩繳 #四大壽險 #調降 也許您會感興趣 推薦閱讀 畢業即失業加劇？教育部、勞動部擬因應措施 16:332020/04/14 新消息 報稅停看聽系列2－紓困稅務揪甘心 讓你晚繳早退 04:102020/04/15 財經要聞 疫情衝擊 台企信評現3警訊 04:102020/04/15 財經焦點 降息潮租屋族賺到？ 專家曝大財團搶買手法更驚人 00:042020/04/16 財經 《金融股》協助貸款保戶度難關 台灣人壽利率減息 10:172020/04/16 財經 台商回流帶動商用不動產交易 業者：下半年有感續增 12:552020/04/16 財經 《傳產》北市商辦空置率維持低點 大面積辦公產品難求 12:332020/04/16 財經 疫情未打趴建商 新建案首季房價「逆風高飛」 15:112020/04/16 財經 疫情未打趴建商 首季新建案房價「逆風高飛」 15:142020/04/16 風格 共體時艱！台大第二波紓困 再減校園店家租金 16:372020/04/16 生活 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 即時 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 即時 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 下周汽油再大降1元！油價探17年8個月新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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