紓困新冠肺炎受災戶，金融業動起來。金管會16日宣布，已有4家壽險公司完成47件不動產紓困措施，即對其承租戶祭出調降租金、租金緩繳的措施，協助租戶度過此難關，而這47件到明年6月底前都不受不動產最低投報率限制。

保險局副局長王麗惠表示，目前共4家壽險公司已完成部分不動產租戶紓困，其中降租金有42件，觀光產業17件、服務業18件，航空業及文化相關各3件，另有製造業1件。

另外有5件是租金緩繳，其中服務業有2件、觀光業、文化相關及其他產業各1件。

(工商 )