在全球各大品牌，陸續提出綠色願景和使命，以及中國大陸祭出禁廢令下，再生酯粒(R-PET)的需求強勁並持續成長，遠東新(1402)指出，近幾年已透過自建或併購擴增R-PET產能，預估，2020年的產能可超過50萬噸，年增2成。

遠東新再生酯粒R-PET的主要生產基地在台灣、日本及美國，2019年的產能有40.3萬噸，是全球第二大。

包括可口可樂、NIKE、ADIDAS等全球知名廠商，都有自訂，到2025年，所有產品使用再生酯粒的比例要達一定的水準，因此，多要求供應鏈配合；遠東新指出，近一年來，已透過在美國購併或投資，以及在日本、台灣增加投資的方式，來提升集團再生酯粒的產能。

在全球需求仍持續增加下，遠東新指出，未來還會持續擴增再生酯粒產能，除現有生產基地，不排除在東南亞地區也會投資生產線。

除了再生酯粒，遠東新指出，近幾年也積極配合如ADIDAS等品牌服飾廠，透過回廢棄聚酯纖維，如海洋廢棄寶特瓶，也以化學回收方式處理消費者使用後的廢棄紡織品，整理後再利用。

遠東新指出，集團與品牌／非政府組織（NGOs）合作收集廢棄寶特瓶，如參與 Adidas「For the Oceans計畫」所產製的「海洋紗」的出貨量，3年的出貨量已增加1倍。也爭取到更多全球品牌客戶的訂單。

(工商 )