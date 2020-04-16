花蓮市公所發揮創意為美崙山「米老鼠」戴口罩，市長魏嘉賢下午到場看米老鼠換裝，遊客邀他入鏡打卡。（王志偉攝）

花蓮市區美崙山地標「米老鼠」今天改戴起近來爆紅的粉紅色口罩，加入防疫行列，成為吸睛景點。（王志偉攝）

「酷喔，米老鼠也戴上口罩！」 有民眾發現，花蓮地標美崙山「米老鼠」悄悄戴上口罩，超萌模樣在網路上引起熱烈討論，市公所今更換近日超夯的粉色口罩，成為最佳防疫代言人。市長魏嘉賢說，希望用比較趣味的方式，提醒大人小孩都要戴上口罩，作好自身防護措施。

位於美崙山米老鼠是花蓮地標之一，市公所悄悄為米老鼠戴上口罩，影片ＰＯ上臉書，短短一天引起熱烈討論，不少民眾專程前往打卡，市公所今再加碼，跟隨最近的粉色風潮，將原本藍色口罩換成粉紅色系。來自台北的遊客吳小姐，下午到米老鼠打卡解鎖，驚喜碰上米老鼠換裝，邀請市長魏嘉賢一起入鏡打卡。

魏嘉賢說，新冠肺炎疫情嚴峻，大家都悶太久了，與幾個朋友和幕僚想到用比較有趣的方式，提醒民眾外出都要戴口罩。因此以帆布裁縫長寬都是470公分的口罩，為地標米老鼠戴上口罩，還精心作出口罩摺痕。

昨天才戴上藍口罩，魏嘉賢說，今天特別為米老鼠換上粉紅口罩，除做性平教育的榜樣，並提醒大人小孩到人群密集處、公共場合，要戴好口罩，至於換下來的藍口罩，則在加工後讓其他公共藝術裝置公仔也能加入防疫行列。

市公所表示， 為宣導防疫拍攝多支影片，上一支「超級英雄篇」由市長魏嘉賢一人分飾多角，獲得很大迴響，這次仍由魏嘉賢挑大梁，結合美崙山米老鼠強調防疫的重要，還邀請到相聲大師朱德剛友情客串演出，非常生動有趣。

這支9分鐘的防疫影片透過市長魏嘉賢與導演互動，強化市公所想要呈現「到公眾場合戴口罩」、「用過口罩勿亂拋」等防疫主題，昨已在花蓮市公所臉書粉絲頁、魏嘉賢臉書粉絲頁上線。

(中時 )