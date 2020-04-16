新冠肺炎疫情至今未明顯趨緩，仍無一個完整有效的治療指南，藥華藥(6446)計劃以超長效干擾素治療新冠肺炎，擬向美國FDA以Coronavirus Treatment Acceleration Program(CTAP)申請臨床試驗，以期取得緊急使用授權。該計劃將在美國啟動包含台灣、美國、大陸、日本及韓國等地的多國多中心臨床試驗，替剛確診的輕症新冠肺炎患者，以及有明確接觸史但仍無症狀的高風險隔離者提供超長效型干擾素P1101，以減少患者症狀惡化至重症的風險。

藥華藥說，在疫情初期，公司即在醫學長秦博士領導之下，公司內部台灣、美國、大陸、日本及韓國醫師團隊一起積極就P1101治療或預防新冠肺炎的計劃，如病患族群、施打劑量、給藥時間等進行討論，完成了P1101治療新冠肺炎的計劃書，準備提交給美FDA審核，讓早期感染新冠肺炎病患或高風險無症狀者可以盡早接受治療。

(時報資訊)