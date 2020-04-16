伺服器、NB光電板、儲存式裝置及醫療設備需求強勁，PCB廠-定穎(6251)今年業績看好。定穎因大陸三大伺服器客戶訂單大增，且接獲醫療設備及呼吸機面板訂單，讓定穎業績無畏新冠肺炎疫情，定穎表示，在各產品線均見成長下，今年營運可望逐季成長。

定穎今天下午舉行線上法說會，定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，儘管今年第1季湖北黃石廠區受新冠肺炎疫情影響出貨不順暢，但因營運成本控制得宜，且商務NB、伺服器/資料庫中心因遠距生活需求激增，且醫療設備需求強勁，帶動定穎NB光電板、儲存裝置、醫療設備光電板出貨暢旺，降低了對公司第1季營運的影響。

就產品來看，定穎表示，第2季網通、醫療設備、儲存式裝置、光電板需求不錯，其中通訊及網通產品來自大陸伺服器客戶訂單大增，用於筆記型電腦面板的光電板需求亦很強勁，而公司接到用於醫療設備及呼吸機面板訂單已開始量產，因此雖然新冠肺炎疫情致使歐美部分車廠停工，對整體營運影響不大，預估第2季營運可望優於第1季。

在車用方面，定穎成功打入美系電動車大廠供應鏈，去年美系電動車客戶產品僅有1個料號量產，今年第1季已有8個料號量產，並有數個料號打樣中，加上其他電動車客戶，可望推升今年電動車相關產品營收可望顯著成長。

去年定穎汽車板營收成長15%，佔營收比重從2018年38%攀升至42%，定穎表示，由於汽車電子技術含量不斷增加，公司每年汽車與電動車專案打樣數均較前一年增加，在汽車板滲透率持續擴增中，公司將持續鎖定先進駕駛輔助系統(ADAS)、高頻雷達(HF Radar)、電動車3大領域，預估今年汽車板出貨將持續成長。

至於伺服器與網通方面，定穎今年持續開發伺服器與5G相關產品，目前5G相關產品也已量產。

定穎表示，在各產品線成長帶動下，即使有疫情干擾，看好今年營運可望逐季成長。

(時報資訊)