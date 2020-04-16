工業電腦廠研揚（6579）以實際行動支持台灣科技教育活動，日前與元智大學共同舉辦校內「A+智慧城市IoT創意種子發想競賽」，希望透過實際競賽獎金方式，鼓勵在學學子及校內職員發想智慧城市的應用，以物聯網概念規畫未來智慧城市藍圖。

研揚表示，此次與元智合辦「A+智慧城市IoT創意種子發想競賽」，分為「智慧設計組」及「商業應用組」。智慧設計組著重在實用性、完整度、擴充性、穩定性，商業應用組則需要在創新性、商業性、整合性、永續性上著墨。

研揚指出，活動預計5月6日進行決選與現場頒獎，希望藉由此次競賽，吸引更多優秀青年及學界先進投入物聯網智慧城市的應用發想，活絡台灣物聯網產業與培養跨界人才，讓台灣更接近先進智慧城市的樣貌。

研揚看好智慧交通領域的智慧路燈商機，2017年展開台北市智慧路燈更新計畫，於台北市多條主要道路布建近3000盞智慧路燈，除讓路燈裝置更節能省電，後台控管系統讓路燈管理單位更便利，更迅速排除故障狀況。

研揚去年與桃園市政府攜手展開「邁向未來-打造智慧城市無限商機計畫」，以青埔高鐵特定區作為呈現智慧城市的實驗場域，布建以人為核心發展規畫的智慧城市服務，並以進階版智慧路燈「Atlas」進行桃園市智慧路燈建置計畫。

研揚指出，Atlas為研揚與英特爾共同研發，整合空氣偵測，以邊緣運算技術進行車流及人流分析、AI人工智慧影像識別的智慧裝置，整合智慧路燈、行車號誌及數位電子看板，提供安全、節能、交通、環境、生活解決方案，以建設治理便利又安全的宜居城市。

(時報資訊)