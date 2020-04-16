不少明星因合作拍戲容易假戲真做，產生了不少螢幕情侶，卻也有分手後撕破臉，甚至被打到斷指的難堪場面；南韓「晨間劇女王」李敏英就遇到家暴渣男，經歷一段13天的短命婚，震驚南韓娛樂圈。

晨間劇女王高學歷才女 遭家暴夫打到面目全非

44歲李敏英外型亮麗、氣質出眾，是南韓娛樂圈內出名的高學歷才女，剛出道即拿下MBC演技大賞新人獎，後來演出許多晨間劇而有「晨間劇女王」的稱號，知名作品有《說不出的愛》、《只愛你一人》等，沒想到卻因為參演這些電視劇，成為她終身揮不去的噩夢。

李敏英和李燦奉子成婚，婚姻卻僅維持13天。（翻攝自韓網）

李敏英2000年演出《只愛你一人》和男星李燦相識，5年後再合作《說不出的愛》擦出愛火，兩人進展神速，於2006年奉子成婚，沒想到新婚不到兩星期，李燦不顧李敏英懷著身孕，竟對她家暴，猛踹猛打導致她流產，甚至還用菜刀砍斷她的小拇指，美麗臉蛋也被打到面目全非，李敏英更因此子宮受損終身不孕。

原來李燦家暴不是頭一遭，婚前就曾毆打李敏英3次，但她都選擇原諒，在兩人新婚度蜜月時，因瑣事吵架，回國後又為新屋裝潢爆發口角，沒想到對方竟把她打到流產，這才讓李敏英下定決心告上法院，李燦後來被判有期徒刑一年、緩期兩年，並為社會做義工240小時，兩人婚姻僅維持短短13天就結束。

李敏英被家暴打到終身不孕，一度消失幕前，後來又復出拍戲。（資料照）

悲慘婚姻淡出幕前 不敢再踏入婚姻

經歷過這段悲慘婚姻，李敏英一度淡出螢光幕前，相隔5年後才又復出拍戲，當時她飾演一個被婆婆虐待的媳婦，讓李敏英相當有感，也認為如果遇到另外一半有暴力行為，一定不能想要自己獨自解決問題，必須要儘量對外求援。

因為前段婚姻帶來的陰影，李敏英至今都對結婚充滿恐懼，再也沒想過要踏入婚姻，仍跟父母同住；反觀渣男前夫卻在離婚後，很快就與另一位女星交往，讓人覺得非常諷刺。

李敏英回顧自己的人生，雖然沒有一夕成名，也沒有成為焦點，只是平靜地維持演員生涯，但她相當正面，接受訪問時曾說：「過去的事就當成是我的命，幸福的是，在這麼多演員中，還是有人會找我拍戲，我很感激。」堅強模樣令人敬佩又心疼。

(中時電子報)