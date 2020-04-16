衛福部1月6日新聞稿稱「未發現明顯人傳人現象」。（取自衛福部官網）

台灣到底有沒有通知世界衛生組織，新冠肺炎有人傳人跡象？疫情中心說有提及病患正在進行「隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能；WHO則否認台灣曾警告COVID-19(新冠肺炎)可能人傳人。有網友發現，今年1月6日衛福部新聞稿表示，「截至目前，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染」！

根據《中時電子報》15日報導，去年12月31日凌晨2點多，一名網友「nomorepipe」在PTT八卦版PO出問卦文「武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？」。莊人祥指出，當時疾管署副署長羅一鈞凌晨發現此文，立即回報工作群組，著手準備防範疫情。

台中童綜合醫院今（16）日向《中時電子報》獨家證實，這篇護國神文的原PO就是該院泌尿外科醫師呂謹亨的妹妹，兩人十分感謝大家對這件事情的重視。

衛福部隨即在去年12月31日以電子郵件通報世界衛生組織(WHO)，有提及病患正在進行隔離治療，希望WHO提供進一步資訊。

然而WHO否認台灣曾警告COVID-19(新冠肺炎)可能人傳人。

中央流行疫情指揮中心日前表示，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能，但我國當時尚未有確診病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

核能流言終結者黃士修指出，如果去年12月31日得知人傳人，但12月31日的時候，台灣在幹嘛？全民忙著總統大選！

有網友也發現，今年1月6日衛福部新聞稿還表示，「1月5日接獲中國疾病預防控制中心通知」...「均在武漢市醫療機構隔離治療」...「截至目前，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染」！

(中時電子報)