國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材，費了一番力氣了才將他救出。

國道警察初步調查，下午4時左右，大貨車行經國道1號彰化市外車道時，追撞前方砂石車，造成聯結車、轎車等連環追撞。

猛烈的撞擊力道，讓大貨車車頭整個扭曲變形，貨車司機受困車頭，警消人員獲報到場，使用破壞器材才將人救出，現場回堵3公里遠。肇事原因還待警方進一步調查釐清。

(中時 )