國道1號4車連環大追撞 卡車撞爆車頭司機慘被夾 17:292020/04/16 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號高速公路北上193公里彰化市路段外側車道，16日下午發生大貨車、聯結車等車輛等連環大追撞，大貨車頭還被夾成爛鐵，司機受困，消防人員使用破壞器材，費了一番力氣了才將他救出。 國道警察初步調查，下午4時左右，大貨車行經國道1號彰化市外車道時，追撞前方砂石車，造成聯結車、轎車等連環追撞。 猛烈的撞擊力道，讓大貨車車頭整個扭曲變形，貨車司機受困車頭，警消人員獲報到場，使用破壞器材才將人救出，現場回堵3公里遠。肇事原因還待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #追撞 #車頭 #大貨車 #國道 #司機 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮箭瑛大橋自撞車禍 車頭撞爛2死1重傷 12:312020/04/12 社會 國道客運補貼3個月 依運量補貼1至3萬 17:092020/04/13 生活 男駕車國道3自撞翻滾 遭後方2車連環撞爆頭亡 08:062020/04/14 社會 離奇！貨轎車對撞貨車司機彈飛 竟遭己車壓死 10:122020/04/14 社會 全車都喝茫 台中女開車撞斷電線桿4人送醫 17:182020/04/14 社會 動用國道基金 高公局將紓困國道服務區 18:052020/04/14 生活 動用國道基金 國道服務區 分三級紓困 04:102020/04/15 財經要聞 600萬瑪莎拉蒂撞貨車車頭半毀 駕駛身分家境曝光 22:142020/04/15 社會 頭屋匝道口前 大貨車勾扯電線 車輛回堵3公里 09:372020/04/16 社會 停紅燈遭貨車追撞 國民神車後半部全毀 12:062020/04/16 社會 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 撕裂內褲「放進去」 男飛機上性侵鄰座妹：她腳沒夾起來 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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