美國疫情嚴峻,新冠肺炎確診數字增至64萬,惟美國總統川普形容,疫情高峰期已過,會在16日公布重啟經濟指引。美國有參議員形容,決定何時復工復產,就如同選擇「罹患癌症或心臟病」一樣艱難。

據《香港經濟新聞》16日報導,路易斯安那州選出的共和黨籍聯邦參議員甘迺迪(John Neely Kennedy)接受福斯新聞(Fox News)訪問時指,美國現時必須要重啟經濟,倘不重啟經濟,美國經濟就會崩潰。

他續指,如果美國經濟崩潰,世界經濟就會崩潰。他又形容,如果現時選擇如同越戰時的名言「為了拯救這個村落,必須燒燬它」(burn down the village to save it)一樣,這是愚蠢的決定。

另一方面,甘迺迪又指,大部分美國民眾都曉得新冠病毒仍在傳播,倘州及城市放寬限制,病毒會以更快的速度傳播。故此,他認為官員必須對局勢保持精明。

甘迺迪認為,不應在疫情重災區復工復產,亦應鼓勵長者及有病患人士留在家中隔離,並給予他們的財政上的支持,民眾亦應戴上口罩及保持社交距離。

甘迺迪又建議,在不侵犯隱私的情況下,使用科技來試圖追蹤重災區的情況,並追蹤那些較易感染的民眾,以及展開大規模的測試。

對於新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)指,其目標是在7月重啟經濟,甘迺迪認為若按照墨菲的建議所做,美國經濟就會崩潰,民眾難以受得住。

甘迺迪參議員在從政之前是一位律師,他與美國故總統甘迺迪的家族沒有任何關係。

(中時 )