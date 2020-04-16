美國疫情嚴峻，新冠肺炎確診數字增至64萬，惟美國總統川普形容，疫情高峰期已過，會在16日公布重啟經濟指引。美國有參議員形容，決定何時復工復產，就如同選擇「罹患癌症或心臟病」一樣艱難。

據《香港經濟新聞》16日報導，路易斯安那州選出的共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Neely Kennedy）接受福斯新聞（Fox News）訪問時指，美國現時必須要重啟經濟，倘不重啟經濟，美國經濟就會崩潰。

他續指，如果美國經濟崩潰，世界經濟就會崩潰。他又形容，如果現時選擇如同越戰時的名言「為了拯救這個村落，必須燒燬它」（burn down the village to save it）一樣，這是愚蠢的決定。

另一方面，甘迺迪又指，大部分美國民眾都曉得新冠病毒仍在傳播，倘州及城市放寬限制，病毒會以更快的速度傳播。故此，他認為官員必須對局勢保持精明。

甘迺迪認為，不應在疫情重災區復工復產，亦應鼓勵長者及有病患人士留在家中隔離，並給予他們的財政上的支持，民眾亦應戴上口罩及保持社交距離。

甘迺迪又建議，在不侵犯隱私的情況下，使用科技來試圖追蹤重災區的情況，並追蹤那些較易感染的民眾，以及展開大規模的測試。

對於新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）指，其目標是在7月重啟經濟，甘迺迪認為若按照墨菲的建議所做，美國經濟就會崩潰，民眾難以受得住。

甘迺迪參議員在從政之前是一位律師，他與美國故總統甘迺迪的家族沒有任何關係。

(中時 )