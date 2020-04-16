濠瑋-KY自行向證交所申請撤回上市案 17:292020/04/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，已接獲濠瑋-KY（6711）函知撤回其股票上市申請案。 證交所指出，濠瑋-KY於108年12月26日申請股票上市，然該公司基於整體經營及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回上市申請案，俟適當時機再重新提出申請。 (工商 ) #濠瑋 #證交所 #撤回 #申請 #上市申請案 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所線上國際引資 成典範 04:102020/04/13 產業特刊 《證交所》逐筆交易實施 交易更有效率 08:012020/04/13 財經 《證交所》上周外資小幅賣超14.68億元 台積電買超居冠 12:502020/04/13 財經 《證交所》上市公司3月營收年減4.57％、首季減6.98％ 14:492020/04/13 財經 查詢開戶交易資料 證交所籲採網路查詢 18:512020/04/14 財經 開戶交易資料 證交所籲網路查詢 04:102020/04/15 證券．權證 《證交所》富邦證兩檔蘋概股ETN 明日上市 07:452020/04/15 財經 《證交所》因應疫情 證交所籲投資人採網路查詢交易資料 07:452020/04/15 財經 恩德違反重訊 證交所處3萬元違約金 11:442020/04/16 財經 《證交所》濠瑋控股撤回上市申請 17:052020/04/16 財經 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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