證交所表示，已接獲濠瑋-KY（6711）函知撤回其股票上市申請案。

證交所指出，濠瑋-KY於108年12月26日申請股票上市，然該公司基於整體經營及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回上市申請案，俟適當時機再重新提出申請。

(工商 )