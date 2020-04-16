吳克群近來被廠商相中受邀代言手遊，大玩cosplay詮釋三個經典角色呂布、諸葛亮、曹操，工程浩大足足花掉一整天才拍攝完成，吳克群笑說，很早就起來開始準備，因為想要有古代英雄的霸氣，還特別學習偶像Kobe精神，當天凌晨4點半就起床健身讓自己更有精神。

現場演員們看到吳克群本尊難掩興奮，拍攝曹操角色時，飾演士兵的演員們搞笑敲胸，大唱經典歌〈沒關係〉橋段，後來整個片場還一起歡唱〈為你寫詩〉，他說：「因為大家都穿著古裝戰甲，畫面看起來很中二」。

他的英雄古裝造型深獲好評，照片曝光後粉絲盛讚為「最帥呂布！」對此他苦笑：「工作人員都是說竟然比時裝扮相還好看，搞得我現在很懷疑是不是活錯時代了。」他表示喜歡演古裝，除了黏頭套很傷頭皮以外，參與古裝戲劇飾演天蓬元帥還沒播出，「那真的讓我對演古裝有完全不同的感受！藉著飾演古人的距離感可以感受更龐大深刻的情感，超越一般現實生活中的體驗。」

回憶學生時期歷史科目表現的他，坦言小時候貪玩，歷史地理學不好，常常被老師釘！唯獨遇到三國歷史時大家都侃侃而談，每個人都在玩遊戲看攻略看小說，對各種歷史野史聊若指掌，不懂還會被同學笑。此外。他的《你說我聽著呢》社會影音小說因新冠肺炎疫情而暫緩，他透露4月中就可聽到最新單曲，「其實一直沒有真正停工，最近世事變幻無常，反而有很多靈感創作了更多不一樣的歌曲」。

(中時 )