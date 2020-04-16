蘇杭連鎖餐廳、台大第二活動中心素食餐廳「小蔬杭」副總黃延齡表示，上月已經開始請員工休無薪假，但有些基層員工例如洗碗工要靠這份薪水餬口，工資對他們來說「一天都不能少」、都是救命錢，幸好其他手頭較寬裕的員工願意休無薪假。

黃延齡為餐飲業支出算了一筆帳：食材成本3成，人事成本2到4成，水電是固定開銷，租金約占1成到1成5。蘇杭餐廳算是小有名氣，但2月營收比去年同期少了4成；3月開始請員工休無薪假，又開始瘋狂賣便當，不料營收比去年同期又少5成；4月可能只剩下去年同期的3成。他們都已經如此，其他做婚宴的餐飲業更慘，營業額幾乎是零。

「以前中午生意好得不得了，哪有時間賣便當！」黃延齡說，便當雖然好賣，但現在所有餐飲包括圓山大飯店都在賣便當；做便當跟開餐廳成本、收入都不一樣，只能希望少虧，大家比氣長。另外他也轉個念頭，既然大家都不出門消費，他就乾脆做公益，跟心臟外科協會一起合作募款，免費為台大醫護做便當。

黃延齡說，他已經做最壞打算就是「賠半年」，有員工甚至要求被開除，這樣資遣費加上失業救濟金，「手上有現金才有安全感」，這是基層勞工的心聲，他也盡量撐下去，希望政府紓困政策快出來。

「我們是這次疫情海嘯第一排！」集思國際會議顧問公司承租了台大集思會議中心，因為跟台大同一個電號，電價成本比一般店家高，又位於地下室，一定要開空調，每個月光是電費就要20萬元。集思副總陳芷駖表示，政府紓困第一個都想到觀光業，殊不知會展業才是更困窘。因為疫情禁止群聚，100到200人的會議全都延期或取消，2月營收仍有去年同期的7、8成，3月只剩4成，4月更只剩2成。目前是以「租實體會場送視訊直播」、「租小廳自動升級大廳」等方式度過難關，希望疫情快點過去。

(旺報 )