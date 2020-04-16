張嫌在臉書成立粉絲專業，佯稱販售手機、精品手表等商品。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

高雄24歲張姓兄弟檔，從去年10月起，在臉書陸續成立勝豪國際名錶、勝豪國際名錶二館、Wk美國名錶代購、Wk美國名錶代購III、As美國代購、Ga歐美精品代購等粉絲專業，佯稱販售手機、名牌包包、精品手表等產品，網友匯款後即失聯拒不出貨，刑事局偵查第九大隊偵辦後，將張嫌兄弟及2名車手逮捕到案，初估至少已有48人被騙，總財損金額約40萬元。

警方調查，張嫌原是傳播公司小姐司機，去年起兼營假網拍詐騙，張嫌在臉書刊登「旗下配合之手機行因疫情收攤，全部拿出來回饋..」等訊息，讓網友競標購買，並以每本1萬5000元代價購買人頭帳戶，待被害人匯款後，再由車手出面提領贓款，與張嫌五五分帳；被害人驚覺遭詐騙報案後，張嫌隨即變換粉絲專頁繼續騙。

警方前往張嫌位於苓雅區住處等地搜索，查扣手機、人頭帳戶存簿、提款卡、印章等相關贓證物，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )