80多歲阿嬤永樂市場遭搶 警追犯案歹徒 17:362020/04/16 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市永樂市場附近剛發生搶奪案，80多歲阿嬤遭推倒在地隨身揹包遭搶。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市永樂市場附近剛發生搶奪案，80多歲阿嬤遭推倒在地隨身揹包遭搶。（報系資料照／李文正台北傳真） 北市永樂市場附近16日下午4點10分左右發生搶奪案，1名80多歲的阿嬤遭人推倒在地，所幸並沒有受傷，但隨身背包遭歹徒搶走，警方獲報後，已經到場了解案發過程。 80多歲阿嬤永樂市場遭搶，警追犯案歹徒。（李文正翻攝/傳真） 涉案搶奪的男子一路尾隨阿嬤，直到永樂市場旁的偏僻處，搶走阿嬤隨身裝有現金的背包，至於確定的金額，警方正製作筆錄了解當中。 目擊民眾表示，歹徒犯案前在附近徘徊，警方不排除是附近治安顧慮人口，現已調閱監視器，釐清犯案交通工具和逃逸路線。 (中時 ) #阿嬤 #歹徒 #市場 #永樂市場 #背包 也許您會感興趣 推薦閱讀 男合歡山拍日出失聯 斷崖邊尋獲背包 14:382020/04/12 社會 獨家／不聽病妻勸阻執意網路買口罩 疼某男破財還被罵翻 09:322020/04/13 社會 錄下菜市場之聲 記錄人情味 20:242020/04/13 生活 搶救攤商！雲林縣公有零售市場未來3個月減租3成 14:302020/04/14 社會 台南工地傳槍響 冷飲老闆遭開1槍無大礙 警追特定對象 22:332020/04/15 社會 市場變美麗 來客率成長2倍 04:102020/04/16 地方新聞 南投國姓鄉驚傳民宅強盜案 歹徒潛入綑綁屋主劫財還傷人 09:422020/04/16 社會 老婦濕冷天腿無力攤路旁 暖警揹她上3樓背影引淚崩 10:572020/04/16 社會 避免淪為防疫破口 民代爭取攤商配售口罩 15:402020/04/16 生活 國姓鄉蒙面盜出沒 闖民宅綁人劫財 15:562020/04/16 社會 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 撕裂內褲「放進去」 男飛機上性侵鄰座妹：她腳沒夾起來 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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