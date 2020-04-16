北市永樂市場附近剛發生搶奪案，80多歲阿嬤遭推倒在地隨身揹包遭搶。（報系資料照／李文正台北傳真）

北市永樂市場附近16日下午4點10分左右發生搶奪案，1名80多歲的阿嬤遭人推倒在地，所幸並沒有受傷，但隨身背包遭歹徒搶走，警方獲報後，已經到場了解案發過程。

80多歲阿嬤永樂市場遭搶，警追犯案歹徒。（李文正翻攝/傳真）

涉案搶奪的男子一路尾隨阿嬤，直到永樂市場旁的偏僻處，搶走阿嬤隨身裝有現金的背包，至於確定的金額，警方正製作筆錄了解當中。

目擊民眾表示，歹徒犯案前在附近徘徊，警方不排除是附近治安顧慮人口，現已調閱監視器，釐清犯案交通工具和逃逸路線。

(中時 )