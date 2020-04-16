額溫檢測卡攜帶方便，沙鹿區美仁里長陳建良當場示範量測體溫。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情影響，家扶中心捐款較去年同期衰退3至4成，台中市沙鹿區美仁里長陳建良自掏腰包製作2150片額溫檢測卡，16日捐贈北台中家扶中心及南台中家扶中心，除讓每戶扶助家庭方便量測體溫外，更希望達拋磚引玉效果，幫家扶度過難關。

里長陳建良表示，疫情持續擴大，量測體溫是自我健康管理重要步驟，也是防堵疫情延燒有效方法，由於弱勢家庭在百業蕭條時，應更需要社會各界協助，希望盡一己之力來拋磚引玉，喚起更多善心人士響應。

北台中家扶中心劉正文主任指出，疫情來勢洶洶，社福團體陷入困境，扶幼服務捐款及物資都減少，捐款比去年同期衰退約3至4成，弱勢家庭因本身條件不佳，許多家庭在面臨無薪假或失業時，欠缺能力因應造成家庭危機，呼籲大眾能伸出援手。

陳建良表示，只要將檢測卡貼在頭上5至10秒，就會顯示溫度，該卡可隨身攜帶也可經酒精擦拭重覆使用，方便隨時測量體溫。額溫檢測卡於設計製作至今，已發送里民、國中、小學、特殊學校、孤兒院及警、消單位，經由贈送方式讓更多人參與防疫工作。

(中時 )