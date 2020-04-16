義守大學應用日文系同學汪書嫚（左起）、孫友●、沈怡安與李資越，期待赴日交換留學，擴展國際觀。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

新冠病毒疫情延燒，許多國家都已「鎖國」，短期內出國交換留學的機會受限，締結日本20餘所大學姐妹校的義守大學，今年依然有17位「應用日語學系」學生申請並錄取一年期公費交換留學，期望9月能順利赴日。

義大應日系主任兼國際及兩岸事務處顧問李守愛教授表示，經嚴格書面、口試過程篩選，今年應日系共有17位學生，取得一年公費留學資格和教育部提供的學海飛颺等獎學金，包括三年級同學沈怡安、蕭嘉妤錄取位於東京的駒澤大學、汪書嫚與孫友彣錄取位於東京的東洋大學，及一年級李資越同學入選位於大阪的攝南大學等，若疫情控制住，他們可望前往日本姐妹校就讀。

義大向來重視培育學生海外移動力及國際視野拓展，亦積極推動海外學術交流，李守愛說，應日系13年來已有近190位同學前往日本公費交換留學，一圓夢想外，也開展無限可能，更將成為台日交流橋梁。

汪書嫚說，從入學時只懂五十音，到現在通過日語2級檢定，並如願錄取以哲學、探討事物本質為教學宗旨的東洋大學，深感值得。錄取駒澤大學的沈怡安把第二外語視為一種利器，目前也在進修臺灣民法，期待赴日時能選讀駒澤大學法律系，並希望有機會打工，藉機認識日本職場的運作及各種用語。

(中時 )