台北市長柯文哲今下午到議會施政報告，北市議員耿葳針對北市減租、降稅的政策提出質詢，認為北市府所提出的政策讓許多商家和地方互，看的到吃不到，耿葳也建議，應以鼓勵方式，讓下游廠商能自主降稅，如有達成就能降稅到55％，目前的減租和降稅優惠，許多餐廳老闆和小吃店都沒有享受到優惠。

北市府近期提出減租、降稅政策，其中減租的部分，市有房地含已營運促參案、設定地上權的租金，3月起「減租」50％，但耿葳說，有許多業者並沒有享受到此優惠，且還面臨房東要漲租金的困境。

另外，北市府也協助飯店旅館業、餐廳、小吃店等商家降房屋稅，如商家因疫情影響導致停業等狀況，可申請樓層停用或縮小營業面積，稅率從營業用稅3％改成非住家非營業用2％，但耿葳指出，除非房東是自營，否則降房屋稅對許多餐廳老闆和小吃店或商旅業而言，沒有享受到優惠。

耿葳建議，北市可運用鼓勵的方式，鼓勵房東如有降租就可降稅，以這樣的方式，能讓房東自主減租，且房東也能能享受到降稅的優惠。

柯文哲回應，公有房地沒問題，轉租也有簽切結書，而北市府長官則回應會再研議。

(中時 )