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上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他是來自台灣。對此，陸委會今表示，張經義具有台灣地區人民身份，他擔任上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張先生已涉及違反兩岸條例第三十三條第二項國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關的職務或為其成員等相關的規範，陸委會將會同相關主管機關盡速依法查處。罰則是罰鍰。

(中時 )