上海記者張經義來自台灣？陸委會：涉違兩岸條例將依法查處 17:412020/04/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東方衛視記者張經義，表示自己來自台灣。（圖／摘自The White House YouTube） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本報資料照 上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他是來自台灣。對此，陸委會今表示，張經義具有台灣地區人民身份，他擔任上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張先生已涉及違反兩岸條例第三十三條第二項國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關的職務或為其成員等相關的規範，陸委會將會同相關主管機關盡速依法查處。罰則是罰鍰。 (中時 ) #上海 #衛視 #東方 #陸委會 #台灣 #張經義 #兩岸條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海類包機訂位 首日近額滿 04:102020/04/12 社會新聞 世界看見台灣 開幕戰英文轉播 04:102020/04/12 運動天地 東方美集團犒賞媽咪祭出從保養到彩妝的優惠組合 04:102020/04/12 《旺來報》 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 專家傳真－台灣亟需超前部署 ECFA即將屆滿衝擊 04:102020/04/14 產業特刊 影》世衛回擊台灣廣告 吳釗燮喊話：會以行動證明台灣不缺席 14:092020/04/15 政治 卓榮泰：台灣被排除WHO是對台灣人的歧視與不公 17:452020/04/15 政治 如何累積創意來源？波特王勉勵學生用心生活 18:022020/04/15 生活 徐雪芳樂觀呼籲：錢留台灣、消費在台灣 19:212020/04/15 財經 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 政治熱門新聞 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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