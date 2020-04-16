新一代iPhone SE正式亮相！繼台灣大哥大、台灣之星、中華電信相繼宣布新機預約相關資訊後，遠傳電信宣布跟進，直接在4月24日開賣第 2 代iPhone SE；全台門市也自即刻起開放預約登記(網路門市同步開放線上登記)；此外蝦皮購物也宣布將與蘋果官網同步開放預約，並打出最高省NT$3800元的優惠，有興趣的果粉可提前了解。

遠傳電信指出，有意購買第二代 iPhone SE 的消費者，只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可優先入手新機！網路門市也祭出加碼優惠，取貨後加贈早鳥禮「超薄Qi無線充電盤」。

蝦皮購物則是在4月17日晚上 8:00與蘋果官網同步開放第 2 代iPhone SE預購。於活動專區購買第 2 代iPhone SE ，領券結帳即享300元蝦幣回饋；於活動專區購買新iPhone SE，並於當月內完成手機舊換新申請，即可享最高1500元的購機補助。結帳使用指定銀行刷卡可再賺回饋！鎖定256GB的果粉刷永豐卡最划算，累積分期滿20,000元，即回饋刷卡金2,000元；想入手128GB果粉則可選擇渣打銀行單筆滿15000元回饋1500元的方案；而刷台中銀行門檻最低，單筆滿10,000元就可享1,500元刷卡金回饋。

針對新 iPhone SE 預購，於活動專區購買且於完成登記，即享1元空氣清淨機登記資格，消費者只需花一個銅板，就能把防疫期間必備電器Honeywell空氣清淨機（市價4,490元）帶回家(活動網頁將於4/17下午3:00開放)。

超平價的第二代iPhone SE，擁有與iPhone 11系列相同的A13仿生晶片、4.7吋Retina HD螢幕、相機搭載1200萬畫素 f/1.8光圈的廣角相機，並配備輕鬆解鎖的Touch ID指紋辨識功能，iPhone SE提供64GB、128GB、256GB三種版本，同時有黑色、白色、紅色三色供果粉選擇。

(中時電子報)