立法院司法法制委員會今天審查《國民參與刑事審判法草案》，時代力量提出陪審制版本的草案，但民進黨認為討論基礎不同，應該要分開審查，朝野為此爭論一整個上午，最後擬參審、陪審分開審查，但在朝野協商併一個案子討論。不過，下午參審制的審查進度也相當緩慢，僅審查到第六條就宣佈擇期再審。

時代力量立委邱顯智提出陪審版本，認為與參審制有可相提並論性。民進黨團總召柯建銘則認為，在委員會應該要分開審查，下周國民黨就會排陪審公聽會，下下周民進黨會排陪審的審查，黨團協商時再比較要用哪個案子，到時候各政黨再各自負責。

國民黨立委李貴敏則質疑，既然到時候協商可以合再一起討論，為何不在委員會審查就合再一起討論。朝野對此爭議一個上午，邱顯智則同意分開審查，但是協商要一起討論。下午會議才開始審查參審制。

不過審查進度緩慢，一個下午僅處理6條，且許多都沒共識。其中針對國民法官的組成，國民黨立委鄭天財主張要加原住民國民法官，民進黨立委劉世芳則要求同一性別不得少於三分之一。對此，司法院則回應，美國陪審團就沒有性別種族限制，如果有，可能造成該原住民法官身上背負心理壓力，建議這些改以專家證人方式考量。

(中時 )