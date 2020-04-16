旺旺集團董事長蔡衍明今（16日）與蕭敬騰（老蕭）出席水神公益記者會，水神攜手雨神本著「共同防疫，一起加油」的互助精神，將防疫產品「水神」捐贈各地，守護生命健康。老蕭長期熱心公益，更是水神10年的愛用者，這次擔任公益大使，並為水神拍攝防疫公益廣告，提醒民眾病毒無所不在，當心病毒從口入，在做任何動作之前，隨時隨地噴水神，「 因為雙手，就是防疫的最後一道防線」。

老蕭會後受訪表示，自己平時會用水神拖地、漱口或噴灑在自己的臉部，也會拿來會噴在家中貓狗寵物的身上，「牠們只要出去戶外再進來室內就會噴」，老蕭也推薦給感冒的人可有效消毒體內細菌，「漱口的時侯可以喝一點點，有效幫助喉嚨抗菌」。蔡衍明董事長今在記者會上當場打開水神的瓶子大喝一口，老蕭透露常看到蔡董事長喝水神：「蔡董用盡全力要表達水神對人體的安全，他真的超級可愛。」

老蕭的左手大姆指昨剛開完微創手術，今出席記者會透露復原狀況非常好，「不舒服二個月，中間看了很多醫生，西、中醫一直換來換去，但效果比較慢，所以最後決定動手術，我很急迫想讓自己的手康復」。剛刀全程約20分鐘，但真正動刀的時間只有3分鐘，老蕭笑說：「其他時間都在聊天，一開完大家（醫生、護士）都圍過來要合照。」

老蕭以微創手術治療，透露手術時一度痛到讓他想哭，「因為它只麻醉我半隻手，那種痛的感覺...真的不要生病，我下次一定要選擇全身麻醉」，看似很怕痛？「誰敢說自己不怕痛，我算非常穩定吧，我很怕左手廢掉，很早就想動手術，只是醫生都會給其他機會，畢竟動刀是侵入性治療」。手術傷口約零點五公分左右，「不過醫生很有自信、很活潑的那種，我一開完刀他就跟我說『你的手現在就可以用，你隨便用』」，老蕭則希望再等等，過一、二個禮拜後再試試看。

旺集團董事長蔡衍明（左）今攜手老蕭出席水神公益記者會。（尤嬿妮攝）

旺旺集團董事長蔡衍明（左）今攜手老蕭出席水神公益記者會。（尤嬿妮攝）

老蕭擔任水神公益大使。（尤嬿妮攝）

(中時 )