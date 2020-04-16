名人堂強投哈勒戴（Roy Halladay）在2017年11月因駕駛小飛機失事身亡，飛安報告今天正式出爐，美國國家運輸安全理事會（NTSB）指出，哈勒戴體內被驗出比正常含量高10倍的安非他命，還有嗎啡等多種藥物，加上目擊者證實當時看到飛機正在進行特技駕駛，才導致這樁憾事。

以沉球著稱的哈勒戴曾兩度榮膺賽揚獎，2017年11月7日卻在佛州清水市駕駛小飛機時，飛機失控墜入墨西哥灣，使年僅40歲的哈勒戴英年早逝。哈勒戴也在去年以85.41％的高得票率入選美國棒球名人堂。

據了解，哈勒戴在失事前1個月買下兩棲輕型運動飛機「Icon A5」，而且非常熱衷投入，幾天前駕機從坦帕灣的「陽光高架橋」（Skyway Bridge）下鑽過。陽光高架橋是座9公里長的跨海橋梁，橋身離水面不到55公尺，哈勒戴還在推特寫說：「在水面上駕駛Icon A5就像在開戰鬥機一樣！」未料不久就因挑戰極限而喪命。

長達13頁的失事報告出爐，顯示哈勒戴的死因並不單純，極可能生前已受精神疾病所苦。除了超量的安非他命，哈勒戴還被驗出抗憂鬱症藥物、肌肉鬆弛劑、安眠藥與嗎啡。

根據醫療紀錄，2013年宣布退休的哈勒戴，一直受背痛、失眠和憂鬱症所苦，接受多種藥物治療。如今調查報告公布，哈勒戴遺孀布蘭蒂（Brandy Halladay）在去年名人堂表揚典禮上所說的一番話，也就能夠對得上了。

「我想羅伊（哈勒戴名）會希望大家知道，沒有人是完美的，」布蘭蒂當時說：「我們都不完美，在某些方面都有缺點，都曾面臨低潮。但透過努力、謙讓和奉獻，不完美的人也能擁有完美時刻。」

(中時 )