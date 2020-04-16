2016年隨機殘忍殺害女童「小燈泡」的兇嫌王景玉，遭最高法院15日裁定無期徒刑定讞，確定逃過死刑。小燈泡母親王婉諭深表遺憾「判決結果不符期望」。法醫高大成也感嘆「從事法醫35年，真的惡性重大的人，哪一個有改變的？如果哪天再殺人，法官你要對這條命負責！」

據《三立新聞網》報導，法醫高大成並非不相信人性，而是從事法醫工作35年來，「真的惡性重大的人，哪一個有改變的？有誰能舉出哪一個例子？哪一個惡性重大的人變成好人了？我才不相信！」、「王景玉反社會人格嚴重，但誰能保證他不會再犯？如果他在正常情況下都可以殺人，那他什麼時候都可以殺人。」語重心長表示「台灣殺人真的不會判死刑！」

高大成語重心長表示有些東西並非原諒就能結束。（圖／翻攝自高大成臉書）

「宅神」朱學恒也在臉書發文狂酸，這邏輯太美不忍心看。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

高大成16日也在臉書上發文質疑，「要是他（指王景玉）以後假釋後又出來殺人，法官你要不要負責？多殺的那條命，法官你要怎麼處理？結果沒有教化成功，所以法官是不是要負這個責任？怎麼會讓這種人得逞？社會會亂就是這樣來的，有些東西不是原諒就能讓你結束了。」

除了高大成憤慨不平地感嘆，「宅神」朱學恒也在臉書發文狂酸「殺人前藥物治療心理輔導矯治都沒有用，殺人後藥物治療心理輔導矯治就忽然有改善可能了，這邏輯太美了我不忍心看」。

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(中時電子報)