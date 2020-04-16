1982年4月14日李師科頭戴假髮，鴨舌帽，及口罩的男子，跳上位於台北市羅斯福路二段上的台灣土地銀行古亭分行洗劫，劫走新台幣531萬餘元後逃逸，這是臺灣史上發生的第一起銀行搶案，立即引起社會的震撼，更是震撼了最高元首，而李師科這個名字，在台灣治安史上留名，還被奉為作奸犯科搶劫銀行的始祖。

李師科，山東人。二戰後隨中華民國軍來臺，因病退役後以開計程車為生。李師科先於1980年持土製槍械槍殺員警奪取警用制式槍械，兩年後再持搶來的槍械搶劫土地銀行古亭分行，得手531萬元。事件爆發後震驚社會，警方迫於破案壓力刑求一名與李師科相似的計程車司機王迎先，王迎先承認犯案，帶警方找尋作案工具時墜入新店溪死亡。而幾乎同一時間，在秘密證人指證下，警方逮捕真正犯案的李師科。

結果一案兩破，讓當時的專案小組灰頭土臉，顏面盡失，被屈打成招王迎先跳水身亡，而真正的搶匪又落網坦供，後來「刑求逼供」成了警政一再告誡，不得再出現的案例教材，若這起銀行搶案，如果沒有秘密證人即時檢舉李師科，這起臺灣史上第一起銀行搶案可能就會呈現另一種「破案」的結局。而因王迎先事件發生之故，立法院通過《刑事訴訟法》第27條修正案，規定被告得隨時選任辯護人，以期避免刑求逼供再度發生。

38年前李師科開槍搶劫銀行，台灣治安史上首例，引起社會震撼，隔天報紙大幅報導。（本報系資料）

這起震驚社會的治安史上首宗搶劫銀行，李師科先在1980年在台北市金華街199巷，持土造手槍，射殺在教廷大使館服勤的台北保安大隊警員李勝源。然後再搶走死者身上的點三八左輪手槍。

2年後的4月14日，李師科拿著著先前殺警所搶來的警槍，戴假髮、鴨舌帽、口罩，蒙面闖入台灣土地銀行古亭分行，大喊「錢是國家的，命是你們自己的，我只要一千萬元，你們不要過來」，槍傷一名銀行副理林延湖，然後跳上櫃檯洗劫，最後搶走新台約幣540萬元後逃逸。

李師科開槍洗劫土銀台灣治安史首例，電影以此題材開拍「大盜李師科」，由午馬飾演『李師科』。(本報資料照/羅繼志攝)

李師科落網後，坦白所有犯行，在人證物證齊全，法院速審速決，於1982年5月21日被判處死刑，5月26日清晨執行槍決。

在被捕後，李師科告訴記者，因為他「看不慣社會上的許多暴發戶，經濟犯罪一再發生，所以早就想搶銀行。」。在偵訊時，李師科則表示是「因為對現實不滿，對社會不滿」所以犯下此案。

(中時電子報)