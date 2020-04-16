傳出自4月19日起，全國藥局及衛生所統一在周日休息，不販售口罩，食藥署署長吳秀梅表示，本週日（19日）起，週日停止配送口罩至藥局及衛生所，而當天是否販賣口罩，由藥局及衛生所等單位自行決定，若還有存貨，也可以繼續販售。

吳秀梅表示，一直以來都有接到郵局及藥局等單位反應，希望能夠有時間能夠喘息，因此16日決定從19日起周日不配送口罩。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，衛福部食藥署有告知藥師公會全聯會有這樣的考量，但一切仍需以指揮中心公佈才能確定，藥局都會配合，不要讓民眾白跑一趟。

黃彥儒指出，雖然協助政府販賣口罩，但藥局仍依照原來的休假日休息，不少藥局在周日不營業，政府在實名制實施之初，有希望藥局多多配合，維持有些藥局周日仍營業，讓民眾周日也可以買到口罩，現在應是可以購買口罩的管道變多了，也愈來愈方便，才有此考量。

(中時 )