台南市安南區新宅路15日下午發生工地槍擊案，工地內福利社陳姓老闆左大腿中彈送醫，全案傳出是關廟區角頭企圖分食工地內賭場利益遭拒，引爆糾紛，警方不願證實，強調全力追捕中。

安南區新宅路上一處建築工地內附設福利部提供工人休憩使用，工人平時休息時，習慣由工頭作莊聚賭，工地福利部老闆陳男擔任賭場場主，大家小賭一番來消磨時間。

南部很多工地都設有小型賭場，提供工人休息娛樂，賭局分紅小有利潤，立刻召來幫派份子企圖圍事分食，新宅路工地賭場平時有多數工人與少數賭客聚集，15日下午來了1車3人，自稱是關廟區角頭，誆稱工地賭場詐賭，要接手作莊。

作莊的工頭聞言當然不願意，表明拒絕，雙方當場撕破臉，陳男身為場主出面斡旋，對方3人與陳男在工地外越吵越凶，一言不合之下，當中1人竟拔槍向陳男左大腿開1槍，見陳男中彈倒地後，3人趕緊駕車逃逸，工地內賭客見傷者鮮血淋漓，心慌報警。

針對外傳槍擊案涉及幫派爭奪賭場利益，警方表示，外傳的消息很多，全案已受理偵辦，成立專案小組追查，3嫌身分還在查證中。

(中時 )