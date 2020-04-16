◎是否競選台北市長 陳時中回應

因守住疫情聲勢水漲船高，衛福部長陳時中頻被點名是選台北市熱門人選，今被詢及選北市長，名調高於國民黨立委蔣萬安及民進黨的吳怡農，未來是否會去選台北市長？陳時中說，我沒打算選舉，什麼時候都沒有。

◎WHO提一中原則 管碧玲批胡扯

世界衛生組織（WHO）秘書處引用第2758號決議文回應台灣參與世界組織，再提一中原則；民進黨立委管碧玲今天表示，世衛惡意以「一中原則」回應台灣的參與，簡直胡扯，請外交部發動各國反對世衛秘書處惡意詮釋2758決議文！「譚德塞應該比照潘基文承認錯誤！」

◎歡慶零確診 全家咖啡第二杯0元

中央流行疫情指揮中心今（16）下午帶來好消息，宣布台灣二度單日「零確診」，全家便利商店隨即發布，為感謝台灣防疫英雄守護台灣，以及全體台灣民眾集體努力的防疫成果，全家將於今（4/16）下午16:00至23:59分止，在全家APP商品預售平台推出「指定咖啡第二杯0元」活動，預料又將引起一波搶購潮。

◎永和分屍嫌拒開庭 法官反嗆媽祖生也開

具美國及以色列國籍的孫武生被控前年在新北市永和河濱公園殺死友人並分屍，新北地院將他判處無期徒刑，高院法官曾德水今提訊他，但他稱今天是猶太人休息日不應開庭，法官拿出農民曆說昨天媽祖生，法官也要工作，請對方尊重中華民國法律。

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(中時電子報)