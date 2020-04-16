德國政府發言人賽貝特(Steffen Seibert)絕口不提台灣，僅表示「感謝其他國家」帶過，引起德媒不滿 (圖／影片截圖)

新冠肺炎延燒，台灣口罩產量穩定後，開始進行「口罩外交」，捐贈給有需要的國家，但台灣捐贈德國100萬個口罩後，德方翻臉不認人，絕口不提也不感謝台灣，對此外交部也做出回應，但回應內容讓網友傻眼，直呼台灣根本被當「工具人」。

針對德國的態度，外交部發言人歐江安表示，捐贈口罩單純是國際社會成員應盡義務。捐口罩沒有政治前提，不求感謝，過往台灣出現困難，世界各國也都給出許多幫助，並沒有期待對方一定要感謝。歐江安補充，德國在台協會收到口罩時，也第一時間在臉書上表示感謝了。

消息傳至PTT後，鄉民看到搖頭嘆息，紛紛表示：「其實台灣就是工具人啊」、「工具人認證」、「標準工具人，用完就丟」、「可憐哪」、「有人要幫工具人講話的嗎？」，但也有網友稱讚外交部回應EQ高：「台灣人是捐給自己的良心 不求感謝」、「你平常做善事捐錢，也沒要求回報的吧」、「這樣叫工具人，那慈善家全都是高級工具人了」、「我們問心無愧專注防疫就好」、「下次不捐德國就好了」。

德國收到台灣捐贈的100萬個口罩後，態度180度逆轉，不僅原定要舉辦的小型捐贈儀式取消，記者會上德國政府發言人賽貝特(Steffen Seibert)更是絕口不提台灣，僅用「其他國家」輕輕帶過，不僅惹火台灣網友，就連德國當地媒體也紛紛砲轟無恥。

(中時電子報)