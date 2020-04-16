日南國中學生王靖淇在段考作文中，書寫衛福部長陳時中守護台灣的辛勞。（陳淑娥攝）

日南國中作文題目為「常常，我想起那一雙手」，學生王靖淇將衛福部長陳時中化身為主角。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

日南國中作文題目為「常常，我想起那一雙手」，學生王靖淇將衛福部長陳時中化身為主角。（日南國中提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎來勢洶洶，衛福部長陳時中每天為守護國人健康奮戰，台中市日南國中二年級學生王靖淇在段考作文題目「常常，我想起那一雙手」，不同與一般人寫父母、清潔工等，她將陳時中化身為主角，寫出他的手就像防護罩罩住台灣，字字句句道出部長的辛苦！

日南國中校長舒富男表示，該作文題目一般學生大多書寫媽媽、清潔隊員或警察居多，從王靖淇的文章中可知，她心思細膩，觀察力敏銳，該篇作文更獲老師青睞，給了滿級分6分。

王靖淇在文中寫道：「那看似粗糙、厚實的手，好似一個防護罩，像是在說：『台灣不用怕，台灣有我罩！』」她也提到，被網友稱為「暖男部長」陳時中，如果沒有這雙手，台灣肯定被新冠肺炎病毒所淪陷，謝謝這雙手，讓人民能安心出門、放心上學，希望部長繼續撐下去，幫人民度過危機，加油！

王靖淇心疼今年已66歲陳時中為防疫奮戰，不辭辛勞保護台灣，甚至長達26個小時沒能闔上眼睛，文中的字字句句，道出對部長的不捨。

立法院副院長蔡其昌得知後，也將作文貼在臉書，他稱讚阿中部長率領的防疫團隊嚴格守護台灣，成效斐然，不但舉世讚譽有佳，連忙於考試的國中生都有感。

(中時 )