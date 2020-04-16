資金專法申請金額 突破800億元 17:562020/04/16 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，我國境外資金申請匯回金額達818億元，申請件數為327件，按照首年1,333億元目標計算，達成率約61％。 賦稅署指出，根據統計顯示，截至4月中，個人申請資金匯回件數為184件、242億元，企業申請數則為143件、576億元。 (工商 ) #申請 #專法 #財政部 #境外資金 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰銀董事改選 兩大陣營各提4席自然人董 17:232020/04/12 財經 兩大委託書通路挺財政部 彰銀改選 公股陣營力拚六席 04:102020/04/13 財經要聞 藍委打賭牛肉麵 財長：拍謝我不吃牛 10:462020/04/13 財經 放寬教育扣除額範圍 財政部：兩周內決定 13:122020/04/13 財經 汽車零件降關稅 立院明審查 04:102020/04/14 財經要聞 稅史首見 今年報稅延至6月30日 個人綜所稅部分 630萬人受惠 04:102020/04/14 生活新聞 美財政部堅持航空業紓困換股權 23:132020/04/14 財經 《國際產業》接受政府紓困 美航空股盤後大漲 12:332020/04/15 財經 以股權換取逾250億美元紓困 美航空業 與政府敲定金援協議 04:102020/04/16 全球財經 創舉 美紓困支票印川普簽名 04:102020/04/16 國際大事 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 大咖瘋搶5奈米！台積電驚洩新進度 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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