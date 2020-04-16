財政部指出，我國境外資金申請匯回金額達818億元，申請件數為327件，按照首年1,333億元目標計算，達成率約61％。

賦稅署指出，根據統計顯示，截至4月中，個人申請資金匯回件數為184件、242億元，企業申請數則為143件、576億元。

(工商 )

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