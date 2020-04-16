高雄市政府將媒合婚慶業者，推動遊艇婚禮方案，靜態攝影只要3,600元、動態遊港費用3.6萬元，要讓夢幻般的遊艇婚禮，成為不再遙不可及的夢想。

高雄市政府長年推動遊艇產業發展，為形塑「愛情城市」的品牌形象，推動遊艇婚禮方案， 16日在亞果遊艇碼頭亞果會所、以及高雄展覽館場地，舉辦示範活動，並由高雄市長韓國瑜為一對素人新人證婚，體驗一生一次的夢幻婚禮。

許多在地知名婚慶及體感業者，包括法頌婚紗、蘇菲禮服、蘋果樹婚紗攝影、舊振南餅店、打狗餅舖、龍芳餅舖、以及寀綸創意等24家業者，16日也在現場展示特色婚慶商品，推出有感優惠套裝方案。

亞果遊艇集團總經理張慶祥指出，高雄港區的地理環境，十分適合遊艇業發展，除了常見的遊港方案外，與婚慶產業異業結盟，更能突顯高雄市的「愛情城市」品牌，力抗疫情，為產業注入一劑強針劑。

蘇菲瑪索法式婚紗負責人陳柏豪說，遊艇婚紗及婚禮的創新服務，絕對是一大賣點，透過天然的海天一色美景，結合豪華的遊艇服務，將吸引更多外地新人來高雄結婚，促進愛情產業的發展。

韓國瑜表示，高雄是一個充滿愛的城市，「愛情城市」一直是高市府努力推動的目標，而高雄市更是坐擁美麗山海河港的地理景色，創造出許多適合拍攝婚紗照、以及舉辦戶外婚禮的場地，期待藉由遊艇的加值服務、以及體感科技應用，提升婚慶產業附加價值，吸引更多新人來高雄搭遊艇，遊愛河。

(工商 )