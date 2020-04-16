全球最大鐘表集團Swatch Group台灣16日宣布，因應防疫期間消費者減少外出，在台推出「維修保養免費到府收件」，旗下包括歐米茄、浪琴、雷達、天梭、美度、漢米爾頓等六中高價位品牌，透過電話、預約，即可將愛錶送回顧客服務中心維修保養。

Swatch Group台灣總部維修中心擁有經品牌認證專業技師達30位，與瑞士同等級的檢修設備，從快速維修、局部保養，到機芯和錶殼的服務一應俱全，集團透過日後長期的服務推動，建立更直覺、效率而完整的售後網絡，以鞏固顧客的互動。至於相關2～30家經銷表店送件維修仍依既有管道進行。

瑞士鐘錶Swatch Group斯沃琪集團旗下提供免費到府取件服務六大品牌，除了透過電話預約，雷達Rado與美度Mido另可於品牌官網設置線上預約專頁，官網完成相關預約服務，即可在工作日24小時內獲得即時回覆，並安排專人將錶款收回至服務中心保養或維修，提供消費者最便利及安全的售後服務。

Swatch Group在台擁有10多家支表牌，除了經銷表店，幾乎皆開出直營店，而多數直營店業績貢獻來自觀光客，與在地經銷表店客群相對區隔，唯受到疫情衝擊全球觀光旅遊經濟，無論是航空運輸、觀光旅遊均重創，此次集團主動對在地深耕服務升級，無疑宣示對台灣市場信心。

根據瑞士鐘表進出口聯合會統計，新冠肺炎疫情在2月衝擊全球衰退逾9％，而中國、香港市場幾近腰斬衰退，台灣相對疫情控制得宜業績逆勢成長12.8％，唯業者分析，3月才是最慘的開始，因歐美淪為重災區，封城、關廠、閉店等，瑞士鐘表包括勞力士、PP、AP等均暫時關廠防疫 ，國際精品愛馬仕、香奈兒也難倖免。

(工商 )