倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開低震盪拉回整理，終場下跌71.73點，跌幅0.69％，收在10,375.48點，反觀櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.51點，漲幅0.39％，以130.67點作收。三大法人方面，外資續賣124.56億元，投信續買9.46億元，自營商續賣11.94億元，惟外資於台指期貨市場上小幅加碼買回129口多單，累計淨多單部位為35,385口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球累計確診人數已突破2百萬例，加上美國4月紐約Fed製造業指數及3月零售銷售等經濟數據表現比預期差，油價更跌至20年來新低，高盛、花旗、美銀財報利空連環爆，澆熄華爾街對美股V型快速復甦的希望，致使美股四大指數15日賣壓再現，道瓊指數終場下跌445.41點，費半指數下跌2.82％。

反觀台股16日早盤一度重挫逾130點後，隨即止穩走揚，櫃買指數尾盤甚至成功翻紅，盤面不乏個股強勢亮燈漲停再創新高，台股如此強勢的主因無非利空早已提前反應，加上歐美疫情趨緩，各國隨時準備解封，市場正逐步復甦。因此每逢指數拉回就是低接撿便宜的機會，除非日後還有其它不可預期的重大利空產生，否則區間換手整理過後，後市行情將可偏多看待，甚至不排除有續戰季線的機會。

個股方面，本周納入投資組合的訊芯-KY，受惠5G應用爆發，去年稅後淨利年增1.14倍，在多頭趨勢向上且法人心態偏多不變前，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

類股方面，第一波全體反彈的行情過後，第二波選股主軸則將建立在「低基期、具轉機成長題材」的標的，譬如石英元件、印刷電路板（PCB）、IC載板、IC設計、銅箔基板（CCL）、電池模組等族群。

(工商 )