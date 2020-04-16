永誠國際投顧分析師李忠興認為，台股上市櫃企業中，3月營收創歷史新高共計52家，也是本周投資組合的選股重點。個股方面，本周納入投資組合的勤凱，被動元件廠補庫存效益彰顯，連續四個月營收創歷史新高。

他強調，若利多釋出且股價正向反應，顯示多頭力道強勁，值得持續追蹤；反之，若出現利多不漲，或走勢與國際股市同步拉回，代表空方力道較大，持股就必須做調整。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美國最新公布的零售、製造業與房屋營建等經濟數據慘淡，製造業產出創下74年來最大降幅，儘管亞馬遜仍上漲1.07％，但還是無法扭轉高盛、花旗和美銀的第一波財報表現疲弱局面，三家銀行業財報皆指出，首季獲利下滑約45％，市場失望性賣壓出籠，美股四大指數15日全盤皆墨。

雖然主要產油國協議聯合減產，但油價又回落至20美元關卡附近，美元指數再度上揚並向100靠攏，而VIX恐慌指數15日也上漲8.16％、重返40以上，三大指標對股市多頭支撐都有不利的影響。未來公布的經濟數據只會更差，國際股市能否在諸多利空下守穩並完成底部，該三項指標為觀察重點。

(工商 )