4月14日，中央疫情指揮中心宣佈當日0確診，為自3月21日85天後再度0確診的捷報，鼓舞了防疫團隊的士氣，更是肯定第一線人員的努力。福華集團為表達對一線人員的敬意與感謝，於4月15日晚上7點整，從北、中到南，集合了台北、新竹、台中、高雄、墾丁各分店，用愛心照亮身在台灣防疫最前線的人員，福華表示，防疫人員付出的努力使他們閃閃發光，而飯店仍想用愛照亮大家，感謝他們並為大家加油打氣。

周二晚上七點，福華集結五家分店，在同仁的共同合作下製作愛心同步照亮大家；而墾丁福華渡假飯店也積極參與此次活動，在飯店外圍特製一顆愛心，在遼闊的夜空下，更是照映出溫暖的心型光線。

總經理張積光表示，當接到集團此次愛心活動邀約，馬上與飯店設計部門討論如何在不同於其他分店的資源下也能創造相當效果，以表達對前線人員的敬意。張積光更表示，恆春半島慵懶的步調非常適合放鬆身心，歡迎前線人員在疲憊過後前來渡假，卸下一身重擔，好好休息；而飯店也會持續為疫情把關，在室內外取間隔距離、過濾出入人員等等，近期也已將早餐自助吧改為套餐式供應，為防疫盡棉薄之力。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，獨特的紅瓦屋在碧海、藍天和綠意映照下格外耀眼。進入春季的墾丁，天氣宜人、落山風削弱，非常適合前來踏青。即日起，飯店推出睡飽飽專案，兩人成行入住飯店豪華雙床房三天兩夜，每房只要3,800元起，此專案提供一日早餐，讓房客可以在其中一天無須趕著起床享用早點，先睡飽飽，充飽電力後再繼續向前行。防疫期間，飯店也將繼續嚴格把關並隨時留意指揮中心的最新資訊，配合政府的防疫措施，以維持讓房客住得安心、讓員工專心無虞的場所。

(工商 )