新冠疫情大流行對台灣企業的衝擊，正加速一波波浮現，信用違約首當其衝。中華信評今（16）日針對台灣最大鋼鐵業中鋼公司的評等展望，由「穩定」調整為「負向」，此項評等行動同時包括中鋼集團3家子公司：中鴻鋼鐵、中鋼構、中龍鋼鐵。

此外，中鴻鋼鐵除了評等展望轉為負向，該公司的個別基礎信用結構（stand-alone credit profile； SACP），同時被中華信評由「twbbb-」調降為「twbb」。

中鋼集團面臨上述的評等調整行動，在2009年全球金融海嘯期間發生過，兩次都是肇因於全球大環境的快速惡化。

中華信評主辦分析師董瑾指出，因COVID-19疫情而急遽下滑的全球經濟活動，將在未來3至9個月期間抑制鋼鐵需求，並進而削減中鋼的銷售量，迫使鋼品的平均售價回落。中華信評預期，中鋼將因營收減少與產品利潤率逐漸縮窄，公司營運現金流量產生能力可能大幅滑落，導致2020年的信用指標將會惡化，也拖累集團3家子公司的評等展望。

中華信評指出，這4家公司的長、短期發行體信用評等，在此次都獲得確認，包括中鋼的「twAA-/twA-1+」、中鋼無擔保公司債的債務發行信用評等「twAA-」，中鴻鋼鐵的「twA/twA-1」，中鋼構「twA-/twA-2」，中龍鋼鐵「twA+/twA-1」。

基於疫情在世界各地持續擴散，可是景氣復甦程度、時間點，中華信評均認為極具高度不確定性，目前初估全球經濟復甦是2020年末左右的基本情境，還存在變數、以及巨大的下行風險，鋼鐵需求能否因此逐步恢復，仍在未定之天。

中華信評預估，由於營收減少且產品利潤率下滑，中鋼2020年的來自本業之現金流量（FFO）將減少23％至28％。此外，中鋼較低的營運現金流量與較高的資本支出需求，限制了該公司在2020年降低借款的可能性。因此，該公司的FFO對借款比將從2019年的13.6％降低至2020年的9％至12％。

(工商 )