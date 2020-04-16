蕭敬騰（老蕭）做公益不落人後，昨才動完手部微創手術，今（16）日就和旺旺集團董事長蔡衍明一同出席《雨神x水神 公益記者會》，預計將共同捐贈市值約1億台幣的200萬瓶水神，給中低收入戶和弱勢團體。身為水神愛用者和水神公益大使的老蕭，表示日常時就會用水神拿來噴寵物、噴臉，漱口也會微吞一小口，有很好的殺菌功能。

老蕭透露開刀僅花費短短20分鐘，「開完一起來醫生就跟我合照，然後我就下床走了，全程大概20分鐘，開刀3分鐘，其餘時間都在聊天。」會決定開刀是因為擔心之後沾黏手就不會好，「等我傷口好，加上紅腫退掉，大概一個星期後拆線要回診」；老蕭說術後恢復很快，現在都消腫了，洗澡沒有問題，只要左手傷口不要碰到水就好。

水神公益大使蕭敬騰，和旺旺集團董事長蔡衍明，16日兩人出席《雨神x水神 公益記者會》，捐贈市值約1億台幣的200萬瓶水神，給中低收入戶和弱勢團體。（攝影／施岳呈）

日前上《花花萬物3》節目，遭傳在節目上默認和經紀人戀情，老蕭直說是被移花接木，「其實我是可以告他們的，剪預告剪得亂七八糟，說實話是要互相尊重，我希望所有事情都要是很正式的在做，我要對得起所有的人。」希望大家不要斷章取義，也否認和經紀人Summer之間的緋聞。

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(中時電子報)