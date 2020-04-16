國民黨立委林為洲、溫玉霞下午舉行不在籍投票公聽會。（趙婉淳攝）

國民黨立委林為洲、溫玉霞下午舉行不在籍投票公聽會。（趙婉淳攝）

為催生公民不在籍投票，日前提案修法的藍委林為洲、溫玉霞今天下午舉行公聽會，聚焦不在籍投票對現今投票影響，以及不在籍投票制度，適用對象等議題，與會者普遍對於移轉投票先行，且適用於全國性投票有共識，認為海外僑胞中支持藍綠的都有，呼籲朝野應重建信任，共同推動不在籍投票。

林為洲的版本擬開放正副總統、立委、直轄市及縣市長、全國性公民投票，可以採用不在籍投票，長期在海外經商的藍委溫玉霞進一步主張可再增加直轄市及縣市議員選舉。

至於適用對象，林為洲認為軍警、選務人員、在外地工作或求學、身心障礙或生產者、在監獄服刑者，溫玉霞覺得可擴大到包含大陸台商在內的境外國民，可申請採取通訊投票。

溫玉霞說，海外僑胞每次返國投票舟車勞頓，全世界有80個國家實施電子或通訊投票，台灣講了20年，至今仍不符合世界潮流；其實海外投票選舉人包含藍綠支持者，另海外僑胞都可接受購買昂貴機票返台投票，政府擔憂買票不合邏輯。

對於不在籍投票方式，文化大學政治系教授楊泰順說，大部分國家都採郵寄投票，目前台灣有移轉投票經驗，海外人士的移轉投票可藉郵寄補強，既節省成本也能保護隱私，也可依據身分別由該主管機關辦理投票，比如經濟部、外交部負責台商或境外人士，而陸委會、海基會處理旅居大陸人士等投票事宜。

中央研究院政治研究所博士吳重禮表示，現今民眾可透過線上轉帳，最理想的情況採電子投票，「若不能克服技術問題，唐鳳就該下台」，但實際比較可行的方式是移轉投票。

至於適用的選舉範疇，大部分與會者均認為可從全國性選舉先行，吳重禮說，對縣市長與縣市議員、區域立委行使不在籍投票的困難度大，而離島選舉投票結果易受到移轉投票影響。

不過，吳重禮認為，不在籍投票的技術、人力成本、賄選買票等爭議都不是真正癥結點，關鍵在於朝野政黨之間缺乏信任，尤其對於選票差距僅在5％以內定勝負的緊繃選舉影響重大。

中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張德輝表示，台商中藍綠支持者都有，呼籲朝野立委共同來推動不在籍投票。中南美洲台灣商會聯合總會總會長張崇斌說，海外人士境外投票比例近四成，且藍綠都有，不會對選舉影響大。世界台灣商會聯合總會前秘書長郭力銘直言，台商不是需要的時候是黃金，不需要時就變成衛生紙。

與會官員大都認為應採漸進式推動不在籍投票，可優先考量移轉投票，且以全國性選舉為主，中選會選務處長謝美玲說，公投的不在籍投票採專法方向研擬，事前開放民眾申請，朝跨縣市移轉投票方式規劃，增開投開票所也不要過度影響選務進行；僑委會綜合規劃處副處長林宏穎則會全力配合中選會的規畫。

(中時 )