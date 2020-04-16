蘋果的平價新機─第 2 代 iPhone SE 於 15 日晚間推出，蘋果官網規劃17 日晚上 8 點開放預購。今(16)日五大電信陸續宣布開賣與預約計畫。其中，亞太電信跟進了中華電信的作法，選擇不辦預購，直接在 24 日開賣新機，亞太電信的用戶可以留心。

針對第 2 代 iPhone SE，亞太電信宣布「將於4月24日起正式開賣全新iPhone SE，提供消費者手機搭配資費的最佳優惠組合。」新機將會在實體門市與線上門市同步開賣。目前亞太電沒有進一步公布資費，但預計會在 24 日前公開，讓消費者參考。

目前針對新 iPhone SE，台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信都宣布開放預購，中華電信、亞太電信則不辦預購，24 日直接開賣。電商平台蝦皮購物則宣布與蘋果官網同步開放預購，也就是 17 日晚間 8 點可預購，並進一步公布了搭配信用卡刷卡、舊換新可享更高折扣的方案，消費者們可以多方參考比較，選擇對自己最為有利的方案。

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)