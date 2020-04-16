進出花蓮車站人次屢創新高，雖碰上疫情，但治安死角不可輕忽，傅崐萁服務處與車站等單位會勘增設監視系統。（傅崐萁服務處提供／王偉花蓮傳真）

花蓮車站重新啟用後，美化的車站結合花蓮美景吸引更多的遊客前來旅遊，假日的花蓮車站，人潮來來去去，除了預防可能犯罪外，現更可能成防疫缺口，立委傅崐萁服務處邀議員吳東昇與車站、鐵警以及轄區派出所會勘，希望爭取經費增設車站內外監視系統，強化治安與防疫工作，確保民眾與遊客安全。

花蓮火車站去年9月完成站體改建及重新啟用後，每逢連假假期，單日進出站的人數屢創新高，吳東昇向傅崐萁反應，應該添購監視系統，轄區豐川派出所所長彭舜熙表示，車站周圍的監視器並不多，若發生治安事件，難追查犯罪嫌疑人搭火車逃逸的動向，現又正值防疫關鍵時期，難掌握擅自離家自主管理者的去向。

今天下午傅崐萁服務處長陳文卿、鐵路局花蓮運務段及花蓮火車站長林德香以及鐵路警察等單位現場會勘，陳文卿表示，傅崐萁了解事件狀況後，對於強化花蓮車站的公共安全表達重視，也是他問政重點之一，透過嚴密設置站前、後廣場及站內監視系統可以一兼二顧，將車站內外的治安與防疫工作做好是當務之急。感謝台鐵、鐵路警察局及花蓮縣警察局的配合，藉由會勘形成共識，提供花蓮鄉親及遊客最大的安全保障。

(中時 )