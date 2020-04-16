母親節即將到來，瞄準防疫在家開伙趨勢，量販龍頭家樂福宣布，今年特別啟動寵愛媽咪料理特訓，第一階段將於近期在家樂福粉絲專頁，推出母親節料理教學影片，全材料皆選自家樂福門市或線上購物；第二階段將從4/22開始，在全台家樂福分店生鮮區內海鮮、肉品冷凍冷藏櫃，設有家樂福廚房QR Code小國旗，掃描後就可看到料理介紹，共提供4道料理食譜與2支影片教學，透過簡單幾個步驟就能作出讓媽咪感動的一桌料理！

家樂福說，如果真的沒太多時間學習，家樂福生鮮熟食區也有多款熱賣商品，例如香烤德國豬腳、紅藜蔬菜烤雞、香烤桃木燻棒腿，還有家樂福自製香滷虱目魚肚等，一樣能簡單搭配出一桌大師級料理。

家樂福並指出，預計4/22推出日本人氣時尚餐廚家居品牌BRUNO小家電，這被御為廚房界美型裝飾的小家電，母親節前家樂福特別引進全紅色款式，包含BRUNO多功能電烤盤、BRUNO萬用調理鍋、BRUNO水蒸氣循燒烤箱；還有日本鬆餅機第一品牌Vitantonio鬆餅機，也推出可客訂紅色版，可趁這時候幫媽媽替換廚房家電用品。

此外，家樂福表示，慶祝母親節當然少不了一份蛋糕，今年家樂福母親節蛋糕預購，一口氣推出20款人氣蛋糕，其中，新品就有7款，即日起至5/5會員購買指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元送50元現金折價券（單筆最高2,500元），單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠!

(工商 )