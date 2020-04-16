政府全力挺民眾度過新冠肺炎的難關。從下周開始，每月營業額20萬元以下的小額營業人，可到全台各銀行申請小額貸款，每戶50萬元為限、為期一年利率僅要1％，金管會承諾只要三個營業日即可撥款，協助小額營業人取得資金。

銀行局副局長莊琇媛表示，小規模營業人小額借款有簡易評分表，主要看五大項目的總合分數，一是小規模營業人設立期間、二是負責人從事此業務多少年、三是負責人在聯徵的信用紀錄、四是負責人名下可擔保的資產（如不動產設定情況），五是營業狀況，銀行判斷可行後，會立即送信保基金，若信保基金也通過，即會提供100％保證，每戶50萬元、年利率1％，適用一牛，在申請後三個營業日即可望撥款。

莊琇媛表示，這是銀行與中小企業信保基金共同討論出的方案，由央行2,000億元融通額度中調撥出額度，另外一部分是中小企業的貸款，每戶200萬元以下，信保基金保證90％，利率2％以下。

銀行承作央行融通資金2千億元的中小企業或小規模營業人放款，金管會並首度允許銀行提列備抵呆帳率只要0.5％，低於一般正常貸款的備抵呆帳提存率1％。

銀行每筆放款成本只要0.75％，即向央行融通利率0.25％，再提存0.5％的備抵呆帳，如對小規模營業人的授信利率1％，則銀行還有微薄的利潤0.25％，補貼相關人工作業成本，例如莊琇媛表示，小規模營業人可能只出示稅籍資料，銀行分行行員可能要到現場評估營業狀況，才能決定是否送信保。

銀行局也表示，小規模營業人約近50萬戶，估算其中85％會來申請此低利貸款，則有42.5萬戶受惠，貸款金額最高2,125億元。

(工商 )