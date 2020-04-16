（財政部政務次長吳自心。圖／林昱均）

財政部政務次長吳自心今（16）日赴行政院紓困會議時指出，民眾遞交申請紓困的資料，不會做為查稅用途，敬請放心。

不少民眾向行政院反映，擔心自己申請紓困資料，國稅局會將其做為查稅用途。但吳自心鄭重表示，政府所提出的稅務的優惠與紓困，財政部並不會將其做為查稅資料來源，所以請民眾放心。

為因應新冠肺炎疫情對國內經濟、社會之衝擊，吳自心指出，我國首度延長繳稅期限與提前退稅，並提供緩繳稅機制、津貼免稅、虧損扣除及主動減稅等稅務優惠，相揪民眾一起度過疫情難關。

財政部4月中宣布，今年不管是申報企業的營所稅還是個人的綜所稅，申報期限全面延長到6月30日，這也是我國史上首次全面延長繳稅期限，就算是SARS、金融海嘯期間都沒有這般待遇，可說是百年來首見。

更好康的是，如果大家如期在6月1日前完成報繳，甚至可以提前一個月拿到退稅款。吳自心表示，第1批、第2批申報戶可在6月30日、9月30日拿到退稅款項，總共有294萬戶適用，退稅金額上看455億元。

(工商 )