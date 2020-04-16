美籍甘惠忠神父奉獻台灣逾半世紀，推動啟智教育，今日傳出逝世消息，享年84歲。

甘神父在85年7月於台南縣學甲鎮籌設伯利恆文教基金會，專為台南縣境內六歲以下，有發展遲緩的嬰幼兒及其家人服務，陪家長帶領孩子在人生的起跑點上，紮實地跨出每個腳步。

靠著社會大眾的幫忙，於86年3月底，在慶祝耶穌復活的歡樂歌聲中，伯利恆社會福利基金會誕生了。甘神父希望以愛推動伯利恆的服務，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來力量和希望，同時促進社會大眾彼此認同與接納。

(中時電子報)