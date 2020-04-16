奉獻台灣逾半世紀 美籍甘惠忠神父逝世 享年84歲 18:012020/04/16 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市德光女中家長會曾捐出百萬協助興建「伯利恆早療暨融合教育中心」，甘惠忠神父（中）親自逐一致謝。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美籍甘惠忠神父奉獻台灣逾半世紀，推動啟智教育，今日傳出逝世消息，享年84歲。 甘神父在85年7月於台南縣學甲鎮籌設伯利恆文教基金會，專為台南縣境內六歲以下，有發展遲緩的嬰幼兒及其家人服務，陪家長帶領孩子在人生的起跑點上，紮實地跨出每個腳步。 靠著社會大眾的幫忙，於86年3月底，在慶祝耶穌復活的歡樂歌聲中，伯利恆社會福利基金會誕生了。甘神父希望以愛推動伯利恆的服務，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來力量和希望，同時促進社會大眾彼此認同與接納。 (中時電子報) #奉獻 #台灣 #半世紀 #甘惠忠 #神父 #84歲 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界看見台灣 開幕戰英文轉播 04:102020/04/12 運動天地 電商疫起衰 服飾銷售急凍 04:102020/04/13 產業財經 台灣大 啟動東南亞投資併購 04:102020/04/13 產業．科技 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 音樂抗疫 東西交融演奏巴哈經典 04:102020/04/15 藝文副刊 影》世衛回擊台灣廣告 吳釗燮喊話：會以行動證明台灣不缺席 14:092020/04/15 政治 卓榮泰：台灣被排除WHO是對台灣人的歧視與不公 17:452020/04/15 政治 半世紀老建築不堪使用 光復鄉公所大樓拆除重建 19:152020/04/15 生活 徐雪芳樂觀呼籲：錢留台灣、消費在台灣 19:212020/04/15 財經 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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