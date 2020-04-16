市議員賴佳微於市議會中，要求市府將外送平台管理納入自治條例！(台中市議員賴佳微服務處提供／陳世宗台中傳真)

外送美食平台興起，從去年以來外送員車禍頻傳，引起各界關注相關生計與權益。市員江肇國、賴佳微16日為民請命說，因新冠肺炎疫情衝擊許多轉職為外送業以求生計；呼籲市府盡快擬定相關草案確保外送員權益。勞工局強調，今年3月已啟動外送平台業者勞動檢查及輔導。

賴佳微表示，台中市從去年10月以來，外送員事故事件就有486件、受傷人數累計有670人，還有其他衍生的食安、消費糾紛等爭議；當時副市長楊瓊瓔信誓旦旦承諾議員們，一但研擬出相關政策就會馬上通知，結果幾個月來杳無音訊。

江肇國指出，上會期就針對外送員相關保障在議會進行討論，建議市府參考台北市作法，研擬外送平台業者管理自治條例，保障外送員以及訂餐人相關權益；將近半年台北市已開始施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，桃園市將於本月送議會審查，中市還在原地踏步。

勞工局表示，3月初啟動外送平台業者勞動檢查及輔導，並將該外送平台業者管理計畫，函送市府權責單位及勞動部職安署；將召集外送平台業者進行座談及辦理相關宣導活動，持續配合勞動部辦理勞動條件、職業安全衛生檢查及輔導專案計畫，協助業者落實自主管理。

勞工局強調，現行勞動部已訂定勞動契約認定指導原則、職業安全衛生設施規則及食品外送作業安全指引等規定；如外送平台業者未依規定辦理，市府將依職業安全衛生法規定，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )