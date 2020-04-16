高雄青梅季報到，甲仙地區農會與家樂福合作，從17日起首次將新鮮有機青梅上架銷售，方便民眾就近購買，即使宅在家，脆梅、梅醋、梅酒都能自己手作，更安心天然，體會梅香滿溢的酸V好滋味。

高雄市青梅種植面積為全國之冠，主要生產區為桃源、那瑪夏、六龜及甲仙區，每年到了清明時節正是梅子盛產的季節，翠綠盈碩的青梅掛滿整個梅子樹梢，令人垂涎欲滴。

前兩年因青梅開花時授粉不順利，導致結果率不佳，今年梅花開約有正常年的8成以上，青梅結實率也達6成，預估產量會提升，甲仙地區農會總幹事曾海星表示，高雄種植的青梅多為二青種，個頭較中部生產的大青種小些，但果實更結實、香氣充足，非常適合拿來醃製脆梅、釀製梅酒及梅醋。

高市農業局長吳芳銘表示，青梅只在清明前後採收，但近幾年因極端氣候影響，梅子的產量並不穩定，今年難得有品質及價量質優的青梅，且第一次與量販店合作，上架小包裝有機手採梅，請大家一定要把握機會。

農業局指出，甲仙地區的梅精產品可以透過「高雄首選電商平台」購買，配合「台灣農產嘉年華」活動有滿500送50的活動，或可電洽甲仙地區農會購買。

(中時 )